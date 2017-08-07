Kadıköy rıhtımının ağaçlandırılması için imza kampanyası başlatıldı

İstanbul’un kentsel dönüşüm çalışmaları ve meydan düzenlemeleri nedeniyle giderek beton bir görünüme bürünmesi sık sık eleştiriliyor. Bu beton görünüme sahip noktalardan biri olan Kadıköy rıhtımının yeşillendirilmesi için Change.org’da bir imza kampanyası başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi’nin dikkatini çekmeyi amaçlayan kampanyanın çağrı metninde “Güneş altında banklara oturmayı bırakın, yürümek için bile oldukça çirkin ve beton nedeniyle fazlaca sıcak olan Eminönü ve Beşiktaş vapur iskeleleri arasında kalan beton alanın ağaçlandırılması istiyoruz” talebi dile getirildi.

Kampanyanın Change.org’daki çağrı metni şöyle:

“Kentlerin giderek betonlaşması ve grileşmesinin yalnızca çirkin bir görüntü oluşturmakla kalmayıp sellere neden olduğunu yaşamımızı alt üst ettiğini İstanbul'da yaşayan tüm vatandaşlar olarak tecrübe etmiş bulunuyoruz.

Bizler daha yeşil bir Kadıköy'de yaşamak istiyoruz. Bunun için sahilde, Eminönü ve Beşiktaş vapur iskeleleri arasında kalan beton alanın ağaçlandırılması istiyoruz.

Güneş altında banklara oturmayı bırakın, yürümek için bile oldukça çirkin ve beton nedeniyle fazlaca sıcak olan bu alanın yeşillendirilmesi her gün burayı kullanan binlerce kişinin talebidir.”

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