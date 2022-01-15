Kadıköy metrosundaki saldırganın görüntüleri ortaya çıktı: Dedektör uyarı vermiş

Kadıköy-Tavşanlı metrosunda iki kadını bıçakla tehdit eden saldırgana ait görüntülerde, metro girişindeki dedektörün uyarı verdiği ancak güvenlik görevlisinin orada bulunmadığı ortaya çıktı.

Kadıköy-Tavşanlı metrosunda geçen 24 Kasım'da Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'yı bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz hakkında açılan soruşturma tamamlandı. Dava dosyasına giren görüntülere göre Yılmaz'ın metro girişinden geçerken dedektörün kırmızı ışık yakarak metal uyarısı verdiği ancak güvenlik görevlisinin o an orada bulunmadığı görüldü.

18 yıla kadar hapis cezası istendi

24 Kasım 2021'de Kadıköy-Tavşanlı metrosunda meydana gelen olayda Emrah Yılmaz, belinden çıkardığı bıçak ile metroda yolculuk eden Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'yı tehdit ederek hakarette bulundu. Konuyla ilgili açılan soruşturma tamamlandı. Yılmaz'ın "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Kasten yaralama", "Hakaret", "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Dava dosyasına güvenlik kamerası görüntüleri de girdi. Buna göre Emrah Yılmaz'ın istasyona girerken metal dedektörünün uyarı verdiği fakat güvenlik görevlilerinin o sırada orada bulunmadığı gözüküyor.

Şikayetçiler Senanur Damgacı ve Nilgün Mihdiye Damgacı'nın da istasyona girdiği gözüken güvenlik kamerası görüntülerinde, şüpheli Emrah Yılmaz'la tartışma yaşadığı sırada diğer yolcuların yaşananları dikkatle izlediği gözüküyor.

Şüphelinin olay sonrasında metro istasyonunda sigara yakmasının ve bıçağı beline koymasının ardından sakince olay yerinden uzaklaşması da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.