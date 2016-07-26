Kadıköy Kaymakamı gözaltına alındı

İstanbul'un Kadıköy İlçesi Kaymakamı Birol Kurubal, darbe soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kurubal'ın Acıbadem'deki evinde arama yapıldığı belirtildi.

Kadıköy'de 2012 yılından bu yana kaymakamlık yapan Birol Kurubal, 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan 246 mülki amir arasında yer alıyordu.

Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, 18 Temmuz’da Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir, Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır ve Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan ile birlikte görevden alınanlar arasındaydı.