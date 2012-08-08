Kadıköy-Kartal minibüsleri kalkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kadıköy-Kartal Metrosu'nun 17 Ağustos'ta açılacağını, bu hattaki minibüslerin de ana akslara aralardan yolcu taşıyacak hale getirileceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kadıköy-Kartal Metrosu'nun 17 Ağustos Cuma günü Kadıköy Meydanı'nda düzenlenecek törenle hizmete açılacağını ifade ederek, törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını belirtti.

Kadıköy-Kartal Metrosu'nun Cumhuriyet tarihinin en büyük metro yatırımı olduğunu vurgulayan Topbaş, şu bilgileri verdi:

''Dünyada da hiçbir yerel yönetim bu boyutta bir metro inşaatı yapmadı. Çünkü dünyada metroları hükümetler yapıyor. Bu açıdan Kadıköy-Kartal Metrosu belediye açısından dünyada da bir ilk. Vagonlar, raylı sistem ve istasyonlar dahil 3 milyar lira harcadığımız bu metro, Cumhuriyet tarihinin en büyük metro hattı olacak. Açılışından itibaren de beklentimiz; 1 milyon ya da 1,5 milyona yakın yolcu. İstanbul'da şu anda 1 milyon 370 bin kişi metro ve raylı sistemleri kullanıyor. 2004'te raylı sistem kullanan yolcu sayısı 400 bin civarındaydı. 2014'te bu rakam 4 milyon 950 bin kişiye çıkacak. 2016'da ise 7 milyon kişi raylı sistemleri kullanır hale gelecek. Bu kentin ağırlıklı olarak ulaşım sorununu çözmek anlamını taşıyor. İnsanların bireysel araç kullanma ihtiyaçları kalmayacak, insanlar metroyu tercih ederek, istedikleri yerlere rahatça gidebilecekler.''

Marmaray'ın 2013 yılı sonu itibariyle tamamlanacağını kaydeden Topbaş, böylece herhangi bir noktadan metroya binildiğinde Ümraniye'ye, Çekmeköy'e, Kartal'a, havaalanına, Başakşehir'e, Levent'e gidebileceğini söyledi.

Topbaş, ''2016 yılını, metroların daha aktif olarak kullanıldığı ve insanların bireysel araçları kullanmak yerine metroları kullanabileceği bir dönem olarak görüyoruz'' dedi.

Kadıköy-Kartal metrosu açıldıktan sonra bu hattaki dolmuş ve minibüslerle ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin bir soru üzerine Topbaş, minibüs esnafı ve odalarıyla görüşmeler yaptıklarını, ortak bir komisyon oluşturduklarını anlattı.

''Minibüs esnafına ihtiyacımız var'' diyen Topbaş, minibüs ve dolmuşların, mahalle aralarından yolcu taşıdığını, belediyenin böyle bir hizmeti bulunmadığını söyledi.

Ana arterlerdeki minibüslerin kaldırılacağını belirten Topbaş, şöyle konuştu:

''Dolmuş ve minibüslerin daha kaliteli hala gelmesi gerekiyor. Dolmuş ve minibüsleri, otobüse benzer tarzda daha kaliteli hale getirmeliyiz. Minibüslerin vatandaşların tercih edeceği, özürlülerin de binebileceği şekilde kaliteli, konforlu ve klimalı hale gelmesi gerekiyor. Artık karikatürize olmuş minibüs dönemi geride kalacak. Bunları kendileri de kabul ediyorlar. Minibüsler, ana akslara aralardan yolcu taşıyacak sistem haline gelecek. Bazı minibüsleri de otobüse dönüştüreceğiz. Çalışmalar yapılıyor. İsteyen minibüs isteyen isteyen otobüs olarak devam edecek. Böyle bir çalışma öneriyoruz. Faaliyetlerini sürdürecek minibüs esnafı da fazla yolcu taşımayacak.''