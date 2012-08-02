Kadıköy-Kartal metrosunda deneme seferi kazası

Anadolu Yakası’nın ilk metrosu olacak olan Kadıköy-Kartal metrosunda dün gece deneme seferi yapılırken kaza meydana geldi.

Hürriyet'in haberine göre metro treni, Kartal istasyonundan hareket etmeden önce bir vagonunu bıraktı. Seferini tamamlayan tren, Kartal istasyonuna döndü ancak geride bırakılan vagon unutuldu. Tren, unutulan vagona çarptı, kazada hasar meydana geldi.

Gece meydana gelen kaza üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri olay yerine gitti. Temeli 7 yıl önce Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından atılan Kadıköy-Kartal metro hattının açılışı birçok kez ertelenmişti. En son hattın Ramazan Bayramı’nda sefere başlaması planlandığı açıklanmıştı. Hattın açılışını 30 Mayıs 2011’de deneme seferi yapan Başbakan Erdoğan’ın yapacağı bildirilmişti.