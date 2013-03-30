Kadıköy-Kartal metro hattında 'dünya standartlarında' su sızıyor!

Yaklaşık altı ay önce hizmete giren Kadıköy-Kartal metro hattında su sızıntısı sebebiyle küçük hasarlar oluşmaya bşaldığı ortaya çıktı. Kalıcı kaplaması tamamlanmayan metrodaki sızıntı için belediyeden yapılan açıklamada, 'sızıntı dünya standartlarında' denildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Belediye Başkanı Topbaş’ı göreve çağırarak müteahhit firma hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığını sordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi su sızıntılarının “dünya standartları çerçevesinde olduğunu” ileri sürerek yapı ve can güvenliği açısından risk yaratmadığını savundu. Açıklamada “Betonun mukavemetinin (dayanım) tehlike oluşturacak seviyede zarar görmesi söz konusu değil” denildi.

“Cumhuriyet tarihinin en büyük metro yatırımı” sloganı ile Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından açılan Anadolu yakasının ilk metrosu Kadıköy-Kartal hattı, bir yılı doldurmadan sorun yumağına döndü. Metro hattının kalıcı kaplaması hâlâ yapılmadı, istasyonlar sürekli su sızdırıyor. 7 yılda tamamlanabilen metro hattı için yapılan masraf da dikkat çekiyor. CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, kilometre başına maliyeti 140 milyon lira olan metronun Türkiye’nin en pahalı metrosu olduğunu söyledi.

CHP’liler dün Kadıköy istasyonunda metro hattı için harcanan yüksek rakamlara dikkat çekmek için hazırladıkları broşürleri yurttaşlara dağıttı. Salıcı, Kadıköy-Kartal metrosunun, İzmir metrosunun 3 katına mal olduğunu vurguladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 1 kilometre metroyu 56 milyon liraya mal ettiğini kaydeden Salıcı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi 140 milyon liraya mal etti. Üstelik İzmir, bütün maliyeti kendi bütçesinden, kendi kaynaklarından karşıladı. İstanbul, bu metroyu yapamadığı için bakanlığa devretti. Bakanlık bitirdi ama maliyeti 140 milyon liraya mal oldu. Üstelik bu metroyu su basıyor” dedi.

İBB’nin CHP’li meclis üyeleri de bir süre önce konuyla ilgili soru önergesi verdi. CHP’liler Kadıköy-Kartal metrosu hattı boyunca istasyonlardaki su sızıntısının tehlikeye davetiye çıkardığına dikkat çekerek Kadir Topbaş’ı göreve çağırdılar. Önergede Kadıköy-Kartal metrosunun Topbaş döneminde 7 yıl süren çalışmalar sonunda tamamlanarak 17 Ağustos 2012’de hizmete girdiği belirtilerek “16 istasyondan oluşan metro hattının bazı istasyonlarında kalıcı kaplama yapılmadığı, metro hattının bazı kısımlardaki işlerin tamamlamadan hizmete alındığı ortada” denildi. Önergede tünellerin taşıma gücünün kalıcı kaplama üzerinden hesaplandığı, bu nedenle mevcut durumun ciddi bir güvenlik sorunu yaratabileceği uyarısı yapıldı. Su sızıntılarının elektrik tesisatıyla ilgili ciddi kaçak akımların oluşmasına neden olabileceği de ifade edildi.