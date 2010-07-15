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Yaşam

Kadıköy-Kartal metro hattı birleşti

Beş yıldır çalışmaları süren Kadıköy-Kartal metro hattı birleşti. Çalışmalar bittiğinde Kartal'dan İkitelli'deki Olimpiyat Stadı 89 dakika sürecek

15 Temmuz 2010 03:00

T24- Kadıköy-Kartal metro hattını birleştiren raylara ilk kaynağı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yaptı.



Kadir Topbaş'ın birleştirdiği metro raylarında ilk kez vatman olmadan ulaşım sağlanabilecek.

22 kilometre uzunlukta olan metro hattı tamamlandığında Kartal'dan İkitelli'deki Olimpiyat Stadı'na gitmek 89 dakika sürecek. Metro hattıyla Kartal'dan Kadıköy'e 29, Üsküdar'a 35 dakikada gidilebilecek.


Her biri 18 metre olan 5 bin 500 rayın döşenmesi yaklaşık 8 ay sürecek. Hat Kaynarca'ya kadar devam ettiğinde 26 kilometreye ulaşacak.

2011 yılı sonlarında kullanıma açılacak olan metronun maliyeti ise 1 milyar 550 milyon dolar.

16 durağın yer aldığı metronun günde 1 milyon yolcu taşıması ve Anadolu yakasındaki trafik yükünü yüzde 80 azaltması hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 2013 yılında İstanbul'un 204 kilometre raylı sisteme kavuşmasını hedeflediklerini söyledi.

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