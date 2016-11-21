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Yaşam

Kadıköy İskelesi'nde top mermileri bulundu

Mermileri incelemesi için olay yerine bomba uzmanı ekip çağrıldı

21 Kasım 2016 15:35

İstanbul, Kadıköy Meydanı'ndaki Eminönü iskelesinde yapılan çevre düzenlemesi sırasında top mermileri bulundu.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen Kadıköy Rıhtımını Güçlendirme ve Yenileme Çalışmaları sırasında yapılan kazıda 6 adet top mermisi bulundu. Kazı çalışmasını yapan görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, top mermilerinin incelenmesi için bomba imha uzmanlarına haber verildi. Mermileri incelemesi için olay yerine bomba uzmanı ekip çağrıldı.

 

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KadıköyKadıköy İskelesitop mermileri

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