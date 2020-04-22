Kadıköy göle döndü, pek çok bölgede sular kesildi

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde İSKİ'nin yaptığı çalışma sırasında su borusunun patlatılmasıyla cadde göle döndü. İlçede pek çok bölgede su kesintisi var, İSKİ bazı mahallelere saat 21.00'e kadar su verilemeyeceğini açıkladı.

Olay saat 11.00 sıralarında Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. Caddede çalışma yapıldığı sırada su borusu patladı. Cadde bir anda yoğun su nedeniyle göle döndü.

Trafik ekipleri Kadıköy istikametini trafiğe kapattı. Belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak suyun tahliye olmasını bekledi.

Cadde üzerinde iş yeri olan vatandaşlar işyerlerine su girmemesi için önlem aldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Koşuyolu Mahallesi, Hasanpaşa Mahallesi, Osmanağa Mahallesi, Zühtüpaşa Mahallesi, Rasimpaşa Mahallesi, Caferağa Mahallesi, Acıbadem Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Fenerbahçe Mahallesi ve Eğitim Mahallesi'ne saat 21.00'e kadar su verilemeyeceği belirtildi.