Kadıköy, 'dünyanın en havalı semtleri' listesine girdi

İngiltere temelli seyahat dergisi Time Out, dünyanın en havalı 50 semti listesini hazırladı. Time Out, dünya genelinde ziyaret edilmesi gereken ‘en havalı 50 semt’ arasında 43’üncü sırada Kadıköy’e yer verdi.

Time Out’un son sayısındaki habere göre, belirlenen liste, ziyaretçilerin ‘turist gibi hissetmeden, oranın yerlisi gibi yiyip içip takılabileceği havalı yerler’den oluşuyor.

Time Out editörlerin görüş almanın yanı sıra 15 bin kişinin katıldığı anket sonucuna göre listede 43’üncü sırada yer alan Kadıköy için şu yorum yapıldı:

“İstanbul’un Asya tarafında, Marmara Denizi’nin kıyısında bulunan Kadıköy son birkaç senede popülerlik kazandı. Burada yüzlercesi açılan kafeler, restoranlar, yeni barlar, tasarım stüdyoları ve dükkanlar, burayı Avrupa yakasının keşmekeşinden ziyade, şehrin nasıl takıldığını daha sakin bir ortamda görmek isteyenler için gidilmesi gereken bir yer yapıyor."

Listede ilk 10

1. Embajadores, Madrid-İspanya

2. Euljiro, Seul-Güney Kore

3. Nueva Villa de Aburrá,

Medellin-Kolombiya

4. Metaxourgeio, Atina-Yunanistan

5. Princípe Real, Lizbon-Portekiz

6. Strasbourg-Saint-Denis, Paris-Fransa

7. Neukölln, Berlin-Almanya

8. Yanaka, Tokyo-Japonya

9. Highland Park, Los Angeles-ABD

10.Fitzroy, Melbourne-Avustralya