Kadıköy’deki tren istasyonları Saray ve bakanlıklar tarafından paylaşılmak isteniyor

Kadıköy Belediyesi’nin halka açmak istediği Kızıltoprak istasyonunun İçişleri Bakanlığı’na Göztepe istasyonunun ise külliye yapılmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na devredilme projesi AKP’li meclis üyelerince itiraf edildi.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesi kapsamında 2013 yılında Haydarpaşa-Gebze banliyö hattı durdurulmuş, hattın yeniden açılması altı yıl sonra 2019 yılında gerçekleşmişti. Ancak tarihi tren yolu üzerinde bulunan altı tarihi istasyon yeni projeye uygun olmadığı gerekçesiyle devre dışı bırakılmıştı. İstasyonlar, kapatılmasının ardından adeta kaderlerine terk edildi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, YHT projesinin ardından kullanılmayan ve atıl durumdaki altı istasyon binasının kültür ve sosyal yaşam merkezine dönüştürülmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bir resmi yazı yazarak talebini iletti. Resmi talebine karşın net bir yanıt alamayan Kadıköy Belediyesi’ne, “İhale yoluyla kiralanacak” dendi.

Çoğu atıl durumdaki tarihi tren istasyonlarıyla ilgili AKP iktidarının gizli planı ise dün Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında ortaya çıktı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kadıköy Belediye Meclisi’nin AKP’li üyeleri, konu gündeme geldiğinde Kızıltoprak istasyonunun İçişleri Bakanlığı’na, Göztepe istasyonunun ise külliyeye ait birim yapılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na devredileceğini açıkladı. İddiaya göre bir istasyon da spor bakanlığına verilecek.

Şerdil Dara Odabaşı: Belediye Başkanı olarak bu olaydan haberim yok

Meclis kayıtlarına da geçen bu iddiaya tepki gösteren Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, “Belediye Başkanı olarak bu olaydan haberim yok. İçişleri Bakanlığı veya diğerleri devlet kurumu da, Kadıköy Belediyesi değil mi? Resmi yolla ilgili bakanlığa sorduk ‘İhaleye çıkarıp kiralayacağız’ dediler. Şimdi farklı senaryolar konuşuluyor. Kadıköy Belediye Başkanı olarak bu gelişmeyi benimle paylaşmayan ilgili kurumlar AKP’li meclis üyelerini tercih etmişler. Konuyu tüm Kadıköylülerin ve İstanbulluların dikkatine sunuyorum” diye konuştu.