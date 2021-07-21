Kadıköy'deki Suruç Katliamı anmasında gözaltına alınan 62 kişiden 50'si serbest bırakıldı

Kadıköy'de Suruç Katliamı yıldönümünde düzenlene anma etkinliğinde gözaltına alınan 62 kişiden 50'si serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 12 kişinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Suruç Aileleri İnisiyatifi’nin, Suruç Katliamı'nın 6’ncı yıldönümüne ilişkin dün Kadıköy Halitağa Caddesi’nde yaptığı açıklamaya yönelik polis saldırısında 62 kişi gözaltına alındı.
Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürülüğü’nde tutulan 62 kişiden 50’si, hastane kontrollerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan 12 kişinin ise ifade işlemleri ardından Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.