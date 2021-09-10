Kadıköy’deki Dürümcü Emmi’nin sahibi, "Burada garsonlar 8 bin 400 lira alıyor; buna rağmen eleman bulamıyoruz" dedi, yeni iş ilanı yayımladı

İstanbul Kadıköy'deki Dürümcü Emmi’nin sahibi, 8 bin 400 TL maaşla uzun zamandır garson bulamadığını söyleyerek “İş beğenmemezlik had safhada. Türkiye’de işsizlik olduğuna inanmıyorum” dedi. Restoranın yayınladığı ilanlarda ise 4250 TL maaş verdiği görüldü.

Ensonhaber’in aktardığına göre, Dürümcü Emmi’nin sahibi, “Burada garsonlar net olarak 8 bin 400 lira alıyor. Ne yazık ki buna rağmen eleman bulamıyoruz. İnsanlar beğenmiyor. Diyorlar ki; benim işim az olsun, ben az çalışayım evime 3-5 bin lira götüreyim. İş beğenmemezlik had safhada. Türkiye’de işsizlik olduğuna inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Başvurular arttı, yeni ilanı yayımladı

Dürümcü Emmi, Instagram hesabından yeni bir iş ilanı yayımladı. İlanda 8 bin 400 liranın 5 bin lirasının maaş olduğu geri kalanın 3 bin lirasının bahşiş, ve asgari geçim indirimi olduğu görüldü. Müşterilerin çalışanlara bahşiş jestini de maaşa ekleyen şirketin ilanları gerçeği ortaya çıkardı.

Şirketin kadınlara yönelik 7 Eylül'de verdiği ilanda ise 4 bin lira maaş belirlediği görüldü.