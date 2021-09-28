Kadıköy'deki bu balkonları görenler, bir daha bakıyor!

İstanbul Kadıköy'de bulunan bir apartmanda, Fransız tarzda yapılan balkonların kapılarının olmaması görenleri şaşkına çeviriyor. Eve girişinin olmadığı ve ne amaçla yapıldığı anlaşılmayan balkonları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.



Normal şartlarda cam hizasında bulunması gereken balkonlar, duvar kısmına inşa edilince işlevini yitirdi. Binanın projesini çizen mimarın o alanı çiçek dikilmesi için inşa ettirdiği iddia edilse de dairelerin pencereleri ile Fransız balkon arasındaki yaklaşık 2 metrelik mesafe, bu seçeneği de imkânsız hale getiriyor.



Yoldan geçen vatandaşların şaşkınlıkla izlediği balkonlar ise şu an için herhangi bir işlev görmüyor. (İHA)