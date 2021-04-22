Kadıköy'deki 1 Mayıs çağrısına polis müdahalesi

İstanbul Kadıköy'de 1 Mayıs'a çağrı yapmak isteyen kurum temsilcileri gözaltına alındı.

Kadıköy'de sendikalar ve siyasi partiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne çağrı yapmak için toplandı. Toplanan kitleye müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yaklaşık 40 kişinin polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında Eğitim Sen İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı ve Dönem Sözcüsü Çayan Çalık ile Eğitim Sen'in İstanbul şubelerinden yöneticilerin ve Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros'un da olduğu bildirildi.

Ayrıca polis, gözaltına alınanlar için Eğitim Sen binası önünde açıklama yapmak isteyen gruba izin vermedi.

İstanbul 1 Mayıs bileşenleri Eğitim Sen binası içinde yaptığı açıklamada polis müdahalesine tepki gösterdi. Açıklamada "1 Mayıs bu yıl emniyet koridorlarında kutlanır hale geldi. Sendikamızın önünde şu an 300 civarında polis bekliyor. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın durumu hakkında bilgi vermemizi engellemeye yönelik bir çalışma yaptıkları. Biz bu baskıyı muhakkak aşacağız" denildi.