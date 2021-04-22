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Kadıköy'deki 1 Mayıs çağrısına polis müdahalesi

22 Nisan 2021 19:21

İstanbul Kadıköy'de sendikalar ve siyasi partilerin 1 Mayıs'a çağrı açıklamasına polis müdahale ederken, çok sayıda kişi darp edilerek gözaltına alındı.

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