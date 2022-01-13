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Yaşam

Kadıköy'de yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Yangında 5 kişi de dumandan etkilendi

13 Ocak 2022 10:03

İstanbul Kadıköy  Feneryolu Mahallesi'nde  bulunan 10 katlı binanın 1. katındaki dairede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de dumandan etkilendi.

İstanbul Kadıköy  Feneryolu Mahallesi'nde 10 katlı binanın 1. katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.

Yangında ilk belirlemelere göre,  68 yaşındaki Hatice Çomçom hayatını kaybetti. 5 kişi ise dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. (DHA)

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