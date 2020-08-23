Kadıköy'de polisten şiddet gören Rana B'nin bilgileri paylaşıldı; sosyal medyada "Yurtiçi Kargo Cevap Ver" etiketi açıldı

Yurtiçi Kargo'dan yapılan açıklamada ise "Çalışanlarımız, sistem üzerinden müşterilerimizin kişisel bilgilerine kesinlikle erişememektedir. Sadece dağıtım sırasında adres bilgileri ilgili personele gösterilmektedir" denildi.

Olay, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla ortaya çıktı. Önce Rana B.'nin Cyparisuzs isimli instagram profili ele geçirildi. Sonrasında hesaptan yapılan paylaşımda "Hesap bendedir dostlar. Sadece bir kaç saat içinde bu soysuz kızın numara ve adresini paylaşacağım. Artık gider evinden mi alırsınız bilemem, beni mahkemeye verdiğinde hep beraber adliyeye gidiyoruz" denildi.

Süre verip tehdit etti Yurtiçi kargo çalışanı olduğu iddia edilen kişi sisteme ulaşamadığını ve birazdan aktif olacağını söyledikten sonra Kadıköy'de polislerle tartışan Rana B.'ye 1 saat süre verdi. Bu sürenin içinde özür videosu çekip yayınlamazsa, evinin adresini ve telefon numarasını açıklayacağını ilan etti. Sonrasında kadının adres ve telefon bilgilerini paylaştı. "Hep beraber gidelim mi?" Şahıs, adres bilgilerini paylaştıktan sonra kendi bulunduğu konumdan kadının evinin uzaklığını tespit edip "metrobüsle 1,5 saat" dedikten sonra "hep beraber gidelim mi" diye sordu.

Sosyal medyada "Yurtiçi Kargo Cevap Ver" etiketi açıldı Sosyal medyada konuyla ilgili olarak #YurticiKargoCevapVer hastagiyle binlerce mesaj paylaşıldı. Müşteri bilgilerine nasıl ulaşabildiğini sorgulayan vatandaşlar, Yurtiçi Kargo'dan yapmasını istedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yurtiçi Kargo şöyle dedi: "Çalışanlarımız, sistem üzerinden müşterilerimizin kişisel bilgilerine kesinlikle erişememektedir. Sadece dağıtım sırasında adres bilgileri ilgili personele gösterilmektedir. Konunun şirketimizle ilgili olup olmadığı hakkında net bir bilgi olmasa da olay araştırılmaktadır. Bir ihlal yaşandı ise tüm kanuni haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz" Ne olmuştu?

Kadıköy'de maske takmadığı gerekçeyle polisle tartışan sonrasında ise gözaltına alınmak istenen Rana B.'nin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı bulmuştu. Bir kesim polislerin gözaltına almak için şiddete başvurmasına tepki gösterirken, bir başka kesim ise polislere mukavemet gösterdiğini ileri sürmüştü. Bu tartışmalar eşliğinde polislerin açığa alınmasına karar verilmişti. Hemen ertesinde ise polisler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından görevlerine iade edilmişti.