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Kadıköy'de polisten şiddet gören Rana B'nin bilgileri paylaşıldı; sosyal medyada "Yurtiçi Kargo Cevap Ver" etiketi açıldı

Yurtiçi Kargo: Konunun şirketimizle ilgisi olup olmadığı araştırılıyor

23 Ağustos 2020 10:58

İstanbul Kadıköy'de maske takmadığı gerekçesiyle polislerin Rana B.'yi gözaltına almak istemesinin ardından yaşanan gelişmeler gündemdeki yerini korurken, Yurtiçi Kargo firmasında çalıştığı iddia edilen bir kişinin müşteri veri sistemine girerek kadının adresini bulduğu ve sonrasında adresini paylaştığı ortaya çıktı.

 




 

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