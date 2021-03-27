Kadıköy'de Boğaziçi eylemi: Gözaltına alınan ve tutuklananlar serbest bırakılsın

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu 'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan protestolarda gözaltına alınan ve tutuklananlar için Kadıköy'de destek eylemi düzenlendi. Eylemde, protestolar sırasında gözaltına alınan ve tutuklananların serbest bırakılması istendi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, rektör Melih Bulu'nun istifası, tutuklu ve gözaltında olan arkadaşlarının serbest bırakılması talepleriyle Kadıköy'de açıklama yaptı.

"Boğaziçi susmayacak. Gözaltılar serbest bırakılsın", "Kayyımlara karşı bundan sonrası hepimizde" pankartlarını ve "Kayyımlar gidecek biz kalacağız", "Tutuklu öğrenciler serbest bırakılsın" dövizlerini açan öğrenciler, "Direne direne kazanacağız", "Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz" sloganlarını attı.

Dün Çağlayan Adliyesi önünde gözaltına alınarak gece geç saatlerde serbest bırakılan öğrenciler de açıklamada söz aldı. Öğrenciler adına açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Hazal Bozkurt, kayyımlara karşı direnişlerine saldırıların devam ettiğine işaret ederek, saldırılara karşı mücadeleyi her geçen gün büyüttüklerini belirtti.

Bozkurt, direniş boyunca haksızlığa ve ayrımcılığa karşı çıkmaktan vazgeçmediklerini ifade ederek, "Biz biliyoruz ki; kendi meşruiyet krizini örtmek isteyen muktedirler, demokratik taleplerimizi gerçekleştirmek şöyle dursun, iktidarda bir gün daha kalabilmek uğruna eylemlerimize bütün baskı ve zor aygıtlarıyla saldırmaya devam edecek. Ama özgürlüğü onlar bize vermeyecek, biz alacağız" dedi.

Keyfi bir şekilde gözaltına alınmadıkları, tacize ve tecavüze uğramadıkları sokaklar istediklerini dile getiren Bozkurt, hiçbir baskı ve zor aygıtının direnişlerini kırmaya yetmeyeceğinin altını çizdi. Kayyım rektörü tanımadıklarını, özgür ve demokratik üniversite istediklerini vurgulayan Bozkurt, "Direnişimizi keyfi disiplin soruşturmaları, gözaltılar ve tutuklamalarla durdurabileceğinizi sandınız, biz her geçen gün daha kararlı bir şekilde taleplerimizi haykırdık, haykırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bozkurt, daha sonra taleplerini ise şu şekilde sıraladı:

Boğaziçi Direnişi sırasında gözaltına alınan, tutuklanan bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın

LGBTİ+lara ve diğer hedef gösterilen bütün gruplara yönelik itibarsızlaştırma kampanyaları sona ersin! BULGBTİ+ kulübü yeniden açılsın.

Başta Melih Bulu olmak üzere tüm kayyumlar istifa etsin!

Üniversitelerde üniversitenin bütün bileşenlerinin katıldığı demokratik rektörlük seçimleri yapılsın!

Okulumuzun içerisinde ve dışarısında süren polis ablukasına derhal son verilsin.

​Son protestolar sırasında gözaltına alınan 52 öğrenciden 46'sı bu sabah saatlerinde serbest bırakılmıştı.