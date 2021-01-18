Kadıköy'de bir kişi donarak yaşamını yitirdi

Kadıköy'de 65 yaşındaki Sami Babacan isimli evsiz yurttaş yaşadığı sokakta ölü bulundu.

Caferağa Mahallesi hareketsiz şekilde yatan Sami Babacan’ı gören mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Babacan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis olay yeri inceleme ve savcının incelemesinin ardından Babacan’ın cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu‘na kaldırıldı.

Kadıköy Dayanışma Ağı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Sokakta hava sıcaklığı sıfırın altında ve sokakta yaşayan insanlar donma tehlikesiyle karşı karşıya. Dün Kadıköy'de sokakta yaşayan bir canımızın soğuktan donarak öldüğünü öğrendik. Başka canlar gitmesin” ifadeleri kullandı.

Kadıköy Dayanışma Ağı, İstanbul Valiliği tarafından sokakta evsizlere yemek dağıtma faaliyetlerinin yasaklandığını belirterek, "Valilik STK ve bazı oluşumların ihtiyaç sahipleri için yemek dağıtımlarının sokakta yapılamayacağı ancak evlerine bırakılabileceği aksi takdirde engelleneceğini açıklandı. Peki her akşam sokakta yaşayanlara dağıttığımız yemekler insanların olmayan evlerine nasıl ulaşacak?" açıklamasında bulunmuştu.