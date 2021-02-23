Kadıköy'de 300 dakikada 1 gol

Göztepe mağlubiyetiyle şampiyonluk yolunda büyük yara alan Fenerbahçe'nin son 6 maçta hücumdaki etkisizliği dikkati çekti. 6 maçta 6 kez gol sevinci yaşanırken bu gollerin 2'sini rakip oyuncular kendi kalesine attı. Fenerbahçe'de Thiam 2, Valencia 2 gol attı. Sarı-lacivertli futbolcular, Kadıköy'de oynanan son 3 maçta (Galatasaray, Başakşehir (120 dakika oynandı),Göztepe) toplam 300 dakikada yalnızca 1 gol atabildi

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine Göztepe karşısında gol bulamayan Fenerbahçe, Kadıköy'deki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Biri uzatmalarda tamamlanan 3 maçta, toplam 300 dakikada sadece sadece 1 gol atabildi.

Fenerbahçe, son 6 maçlık süreçte Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Karagümrük maçlarını kazanırken Galatasaray, Başakşehir (Türkiye Kupası) ve Göztepe'ye mağlup oldu.

Rize, Hatay ve Karagümrük maçlarında galibiyet gelse de özellikle kaleci Altay Bayındır Hatay ve Karagümrük karşısında kahraman olarak ortaya çıkmış ve takımın performansı eleştiri almıştı.

Rize maçı 1-0 kazanılırken Valencia'nın frikik vuruşu rakip takımın kalecisi Gökhan Akkan'a çarpıp içeri girdi. Bu gol Gökhan Akkan'a yazıldı.

Hatay maçında Altay Bayındır kalesinde devleşti. Maç 2-0 kazanıldı. İlk golü Thiam kaydederken, 2. gol yine rakip takımın oyuncusundan geldi. Billong'un yaşadığı talihsizlikle kendi kalesine attığı gol sonucu belirledi.

Galatasaray derbisinde Fenerbahçe gol sevinci yaşayamadı. Maç 1-0 bitti.

Derbinin ardından Kadıköy'de Türkiye Kupası çeyrek finalinde rakip Başakşehir oldu. Karşılaşma uzatma dakikaları sonucunda Başakşehir'in 2-1'lik zaferiyle tamamlandı. 120 dakikalık mücadelede Fenerbahçe'nin tek golü Enner Valencia'dan geldi.

Karagümrük karşısında yine Thiam ve Valencia başroldeydi. İlk golü Thiam, 2. golü Valencia attı. Maç 2-0 sona erdi.

Dün akşam oynanan Göztepe maçında yine Kanarya'nın yüzü gülmedi. Mücadele Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu 6 maçlık süreçte Fenerbahçe'de Thiam ile Valencia 2'şer gol atarken diğer oyuncular gol sevinci yaşayamadı.