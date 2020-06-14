Kadıköy Dayanışma Ağı'ndan 14 Haziran'da fide dikme çağrısı: Saat 16.00'da Moda Gezi Bostanı'nda buluşuyoruz

Dayanışma Ağı'ndan yapılan açıklamada, Pazar günü Kadıköy'deki Moda Gezi Bostanı'nda yapılacak fidan ekimine çağrıda bulunularak, "Haftalardır Kadıköy'de her boş toprak parçasını sağlıklı fidelerle buluşturuyoruz. Şimdi sıra Moda Gezi Bostanı'nda... Yeniden bostanımıza kavuşmak için 14 Haziran Pazar günü saat 16.00’da bostanda buluşuyoruz. Fide dikiminin ardından 'Ne Münasebet' müzik

grubuyla eğleniyoruz..." denildi.

Proje kapsamında sağlıklı gıda üretimi amaçlar arasında.

Fidan dikimi yalnızca Kadıköyle sınırlı değil İstanbul'un birçok ilçesindeki dayanışma ağları da sağlıklı gıda kampanyasını örgütleyerek fideleri toprakla buluşturuyor.