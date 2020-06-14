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Çevre

Kadıköy Dayanışma Ağı'ndan 14 Haziran'da fide dikme çağrısı: Saat 16.00'da Moda Gezi Bostanı'nda buluşuyoruz

14 Haziran 2020 11:20

Kadıköy'deSalgın döneminde dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gönüller tarafından kurulan Kadıköy Dayanışma Ağı, fidan ekimlerine devam ediyor.

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