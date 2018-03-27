İSTANBUL,(DHA)- KADIKÖY Belediyesi\'nin çağrısı ile geçtiğimiz yıl 97 demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu, platform ve inisiyatifi tarafından yapılan Kadıköy Çevre Festivali hazırlıkları başladı.

2017 yılında 20 bin kişiyi ağırlayan Kadıköy Çevre Festivali bu yıl da Selamiçeşme Özgürlük Parkı\'nda yapılacak. 31 Mayıs–3 Haziran 2018 tarihlerinde 4 gün boyunca doğayı odağına alan tüm bileşenleri bir kez daha bir araya getiriyor.

FESTİVALDE EKOLOJİK YAŞAM TEMASI İŞLENECEK

Kentte ekolojik yaşam temasının öne çıkarılacağı festivalde, atölye, söyleşi, doğa gözlemi, konser gibi çok sayıda etkinlik yapılacak. Yediden yetmişe her yaştan katılımcıya açık olan festivalde herkesin ilgisini çekebilecek atölye ve etkinlikler düzenlenecek.

Kadıköy Çevre Festivali’ne ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl ilkini yaptığımız Çevre Festivali ilgi gördü. Katılımcılarla birlikte çok zengin bir festival programı oluştu. Çok sayıda söyleşi ve atölye yapıldı. Doğaya emek veren kurumların bir araya gelmesi hep birlikte kentte ekolojik yaşamı konuşmak, tartışmak çok önemli. Çünkü doğayı korumak sadece yerel yönetimlerin değil hepimizin meselesi. Doğayla uyum halinde yaşamalıyız. Bunu da hep birlikte tartışarak, konuşarak yapabiliriz. Çevre Festivali’ne bu yıl daha fazla katılım olacağına inanıyorum. Doğayla uyum içinde yaşayacağımız bu kültürü öğrenme, tartışma olanağı bulacağımız festivale herkesi bekliyoruz.”

Festivalde stand açmak ve etkinlikler düzenlemek isteyen herkesin 10 Nisan’a kadar başvuru yapması gerekiyor.

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