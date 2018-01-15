'Kadıköy Boğası' logosu için tazminat davası

Futbolu bıraktıktan sonra, katıldığı Survivor yarışması ile adından söz ettiren Serhat Akın (37), dünyaca ünlü spor giyim markası Hummel’ın Türkiye temsilcisi Akbulut Tekstil’e karşı tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, Akın’ın tasarladığı boğa logosu ve ismi kullanılarak ürün satışı yapıldığı belirtildi. Dilekçede şirketin, Akın’ın şöhretinden yararlanarak haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Akın, yapılan tespitler sonrası Akbulut Tekstil’e ihtarname çekti. İhtarnamede Akın, haklarının iadesini isterken haksız kullanıma da son verilmesini istedi. Şirket adına cevap olarak gönderilen ihtarnamede olumlu bir sonuç çıkmayınca Akın dava yoluna gitti.

Bilinen bir isim

Bakırköy 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinde geçen hafta cuma günü açılan davada, Akın’ın bilinen bir isim olduğu kaydedildi. Akın’ın uzun yıllar bir çok büyük futbol kulübünde oynadıktan sonra, katıldığı Survivor sonrası bilinirliğinin daha da arttığı kaydedildi. Avukat Çağrı Çetin’in imzasını taşıyan dava dilekçesinde Akın’ın yarışma esnasında, kendi tasarladığı boğa logosu olan t-shirti giydiği kaydedildi.





"Kadıköy Boğası" lakabı takıldı

Davalı şirketin, Akın ile herhangi bir sözleşme imzalamadan adını ve kendi tasarladığı boğa figürünü kullandığı belirtilen dava dilekçesinde “Tek taraflı gerçekleşen bu satıştan müvekkilin rızası yok. İsmi haksız olarak kullanıldı” denildi. Dilekçede taraftarın Akın’a “Kadıköy Boğası” lakabı taktığı Akın’ın “Boğa” figürü ile özdeşleştiği kaydedildi.



Dava dilekçesinde, taraftarın, Akın'a 'Kadıköy Boğası' lakabı taktığı belirtildi.

Düşük bir teklif yapıldı

Akın’ın ismi kullanılarak satışların artmasının sağlandığı öne sürülen dilekçede, davalı şirketin dürüstlük kuralına aykırı olarak kötü niyetli davrandığı iddia edildi. Akın ile şirket arasında şifahi olarak yapılan görüşmede düşük bir bedel teklif edildiği belirtilen dilekçede, şirketin Akın’ın ismini kullanarak sebepsiz zenginleştiği savunuldu. Dilekçede, mahkemenin, bilirkişi incelemesi yaptırarak, Akın ismi kullanılarak satışı yapılan ürünlere ilişkin bir hesaplama yapılması talep edildi.

21 bin lira tazminat talep edildi

Bin lirası maddi, 20 bin lirası manevi olmak üzere toplam 21 bin TL tazminat talep edilen dilekçede, Akın’a ödenmesi gereken tazminatın yapılacak bilirkişi incelemesi sonrası ortaya çıkacağı kaydedildi. Konu ile ilgili Akbulut Tekstil yetkililerine ise ulaşılamadı.