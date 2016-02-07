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Çevre

Kadıköy Boğa Meydanı'ndaki parkın yerine yapılan iş yerleri yıkılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi'ne tahsis ettiği araziyi geri almıştı

07 Şubat 2016 16:15

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi'ne 10 yıllığına park yapılması için bedelsiz olarak tahsis ettiği araziyi, amaç dışında kullanıldığı gerekçesiyle, 7 ay önce geri aldı. Bugün ise arazinin üstündeki iş yerlerinin yıkımına başlandı.

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Altıyol Bahariye Caddesi köşesinde bulunan 2 bin 378 metrekare araziyi 2007 yılında park olarak kullanılması için Kadıköy Belediye Başkanlığı’na 10 yıl süre ile bedelsiz olarak tahsis etti. Tahsis ederken de üstünde “Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararı gereğince inşaat yapılamaz” şerhi konuldu.

Buna rağmen Kadıköy Belediyesi arazinin 970 metrekarelik kısmını kiraya verip üzerine binalar yapılmasını sağladı. Bu durum İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Kasım 2014 tarihinde yapılan teknik tespitle ortaya çıkarıldı. Yapılan tespitte, arazinin 300 metrekaresinin Ret Kit, 260 metrekaresinin Starbucks ve 230 metrekaresinin İsis Bar olmak üzere üç farklı işletme tarafından kullanıldığı belirlendi.

Bunun üzerine Kadıköy Belediyesi’nden, arazinin üstündeki işletmelerin tahliye edilip park haline getirilmesini istedi. Kadıköy Belediyesi de, bir yazı ile tahsise konu 970 metrekarelik alanın, 20 Mayıs 2008 tarihinde 9 yıllığına DB Tur. İnş. Ve Tem. Hiz. Ltd. Şti. adına, söz konusu yerde bulunan kafeteryanın da ihale yoluyla 9 yıllığına DB Tur. Gıd. İnş. Ve Tem. Ltd. Şti.’ne kiraya verildiğini belirtti.

Öte yandan, Koruma Kurulu da, tahsise konu taşınmaz üzerinde bulunan izinsiz kafe ve eklentilerine ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulundu. Geçen yılın haziran ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla tahsis iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine geçen arazi üzerindeki işyerleri bugün kepçelerle yıkılmaya başlandı.

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