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KADIKÖY BOĞA MEYDANI'NDA 09.05

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL(DHA) Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde hayat İstanbul'da 2 dakikalığına durdu

10 Kasım 2018 12:46

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL(DHA)
Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölüm yıl dönümünde hayat İstanbul\'da 2 dakikalığına durdu. Kadıköy Boğa Meydanı\'nda saatler 09.05\'i gösterdiğinde belediyenin hoparlörlerinden gelen siren seslerini duyan yayalar durdu. Araç kullanan sürücüler ise araçlarının ikaz lambalarını yakarak, saygı duruşuna geçtiler.
Saygı duruşuna geçen Lale Çömlek evden erken çıktığını belirterek \"siren sesleri ve ardından saygı duruşunda çok büyük bir heyecan yoğunluğu yaşadım. Kalp atışlarım hızlandı.\"Ruhum sanki Atatürk\'ün ruhuyla beraberdi. Anlatılmaz yaşanır.\" dedi.


Görüntü Dökümü:
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-Yayaların saygı duruşu
-sürücülerden görüntüler
-slogan atan vatandaşlar
-lale çömlek röpörtaj
-genel ve detaylar

10.11.2018 - 09.35-Haber Kodu : 181110018

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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