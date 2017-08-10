Kadıköy Belediyesi'ne yine rekor tazminat

İnşaat şirketi Taşyapı ile Kadıköy Belediyesi arasındaki mahkemelik kavga durulmuyor. İlk mahkeme belediyeyi 101 milyon 859 bin 43 TL tazminata mahkûm etmişti. Belediyenin itirazı üzerine karar bozuldu ceza 44 milyon 159 bin 487 liraya indi. Belediye bu kararı da Yargıtay’a götürdü.

Taşyapı, Kadıköy Belediyesi’ne, projesinin “hukuka aykırı ve keyfi eylemlerle” durdurularak zarara uğratıldığı gerekçesiyle açtığı tazminat davası İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirketi haklı bularak ilçe belediyeye 101 milyon 859 bin 43 TL maddi tazminata mahkûm etmişti. Şimdi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi kararı bozarak bu rakamı gene yüksek bir rakam olan 44 milyon 159 bin 487 lira olarak belirledi. Kadıköy Belediyesi Başkanı Aykurt Nuhoğlu karara itiraz ettiklerini ve davanın Yargıtay’a taşındığını belirterek “Adalete ihtiyacımız var. O ruh ölürse hepimiz ölürüz” dedi.

Taş Yapı, Kadıköy Belediyesi’ne, Four Winds projesini “hukuka aykırı ve keyfi eylemlerle” durdurarak kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle 5 milyon TL maddi, 1 milyon TL de manevi tazminat davası açmış. Bilirkişi davadan daha ilginç bir rapora imza atarak Taşyapı’nın farklı gerekçelerle “169 milyon 237 bin dolar zarara uğradığını” tespit etmişti. Raporda 2007 ve 2010 yılları arasında 30 aylık süre içinde inşaatın tamamlanamamasından Kadıköy Belediye Başkanlığı sorumlu tutulmuştu. Raporda “basında çıkan olumsuz yazılar nedeniyle satış yapılamadığına” da değinilmişti.

Bu rakam Kadıköy Belediyesi’nin 2016 bütçesi olan 450 milyon TL’yi de (yaklaşık 150 milyon dolar) aşıyor. İstanbul Anadolu 6. Asliye Hukuk Mahkemesi de şirketi haklı bularak ilçe belediyenin 101 milyon 859 bin 43 TL maddi tazminat ödenmesine karar vermişti. Kadıköy Belediyesi istinaf yoluna giderek karara itiraz etti.

Karar çıktı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi tarafından karar geçen aylarda açıklandı. Kararda Kadıköy Belediyesi’nin istinaf başvurusunun kısmen kabul edilerek karar düzeltmeye gidildi. Şirketin manevi tazminat talebi reddedildi ancak maddi tazminat talebi kısmen kabul edilerek toplam 44 Milyon 159 bin 487 TL’nin dava başlangıç tarihinden itibaren faiziyle şirkete verilmesine 10 Nisan’da oy çokluğuyla karar verildi.

Süreci değerlendiren İlçe Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu “Yargıtay’a gidildi. Yargıtay’dan bu rakamın tamamen kalkacağına inanıyoruz. Belediyenin engellemesi yoktur. Bu şekil davalar kamunun iradesini kırmaya yöneliktir. Sonuçta adalet yerine gelecektir” dedi