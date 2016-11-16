Kadıköy Belediyesi'nden öğrenciye 'askıda bilet'

Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek, bilet ve kitap sağlayan sosyal girişim olan @askidanevarprojesine bir destek de Kadıköy Belediyesinde geldi. Gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetler katılımını destekleyen Kadıköy Belediyesi “Askıda Ne Var” projesine sponsor oldu.

Belediye destek kapsamında Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Yeldeğirmeni Sanat ve Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki oyun, konser ve etkinlikler için öğrencilere ücretsiz davetiye sağlıyor.

Ekim ayında başlayan destek kapsamında 160 kişi etkinliklerden ücretsiz faydalandı.