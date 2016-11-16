T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kadıköy Belediyesi'nden öğrenciye 'askıda bilet'

Kadıköy Belediyesi bir sosyal girişim olan “Askıda Ne Var” projesiyle üniversite öğrencilerine ücretsiz bilet desteği veriyor

16 Kasım 2016 21:51

Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek, bilet ve kitap sağlayan sosyal girişim olan @askidanevarprojesine bir destek de Kadıköy Belediyesinde geldi. Gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetler katılımını destekleyen Kadıköy Belediyesi “Askıda Ne Var” projesine sponsor oldu.

Belediye destek kapsamında Caddebostan Kültür Merkezi, Kozyatağı Kültür Merkezi, Yeldeğirmeni Sanat ve Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki oyun, konser ve etkinlikler için öğrencilere ücretsiz davetiye sağlıyor.

Ekim ayında başlayan destek kapsamında 160 kişi etkinliklerden ücretsiz faydalandı.

ETİKETLER

kadıköyhaydarpaşaaskıda biletmaç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24