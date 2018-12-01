Kadıköy Belediyesi'nden ‘Geleceğin Kentleri' Konferansı

İSTANBUL, (DHA)- ‘GELECEĞİN Kentleri’ konferansı, Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirildi.

Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Geleceğin Kentleri’ konulu konferans düzenlendi. Etkinliğin açılışında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Kentsel gelişim adına belediye olarak, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel, kurumsallaşma anlamında gelişmeyi sağlamak mümkün. Bizler geleceği tasarlayabilir ve yönlendirebiliriz. Bütün bu birikimler insanlar için daha konforlu yaşamlar oluşturmak adına bizlerin ellerinde. Bizler belediye olarak son 5 yıl içinde bu anlamda pek çok şey yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

‘Bilgi Toplumu ve Kentler’ konulu panele konuşmacı olarak katılan Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) Doç. Dr. Osman Balaban, “Amaç bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak, kentin bir bilgi birikimi ile diğer tüm bileşenler arasında ilişkiselliğini olabildiğince güçlendirmektir. Bunun yapılması ile birlikte bir kentin işlerliğine performans olarak bir optimizasyon kazandırılmış ve de ilişkisizlikten kaynaklanan israf veya verimsizliği en aza indirilmiş olur. Bu noktada ulaşım, yapı ve enerji gibi belli sektörler öne çıkıyor” dedi.

“ULAŞIM YOLLARININ BİLGİSİNE BİR ALTYAPIYLA ULAŞILABİLİR”

Kent içerisinde bir yerden bir yere gitmek konusunda yaşanan sorunlardan örnek veren Balaban, şöyle konuştu:

“Yola çıktığımız zaman hepimizin kafasında ‘Gittiğim yerde park yeri bulabilecek miyim ya da bunun için ne kadar zaman harcayacağım?’ diye bir soru oluşuyor. Bu ilişkiyi güçlendirdiğiniz zaman yani sizin kent içerisinde kullanacağınız ulaşım yollarının bilgisini size sunan bir altyapıya ulaştığınız zaman, evinizden çıktığınızda bir aplikasyon yardımıyla gideceğiniz yerdeki olası park yerlerini ve boşluk durumlarını görmek ve birini anında rezerve etme şansına sahip olabilirsiniz. Dolayısıyla fazladan 20-25 dakika ve enerji harcamadan gidip oraya park edebilirsiniz.”