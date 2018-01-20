Kadıköy Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi

İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY Belediyesi yarıyıl tatilinde çocuklara karne hediyesi olarak Çocuk Kültür Merkezi açtı. Düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirilen Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nde çocuklar yarıyıl tatili boyunca çeşitli atölye ve etkinliklere katılabilecek.

Kadıköy Belediyesi, uzun yıllar pek çok kültür sanat etkinliği ve çalışmaya ev sahipliği yapan Halis Kurtça Kültür Merkezi’ni yeniden tasarlayarak Çocuk Kültür Merkezi haline getirdi. Çocuk dostu bir mimari yaklaşım ve çocuk bakış açısına göre planlanmış mekân kullanımının esas alındığı Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM) çocuk etkinlik, eğitim ve yaşam merkezi olarak kapılarını açtı.

Kadıköy Merdivenköy Mahallesi\'nde yer alan HKÇKM, çocukların farklı etkinlerle buluşacağı, yaşıtlarıyla sosyal iletişim kuracakları, sanatsal ve kültürel alışverişlerde bulunacakları bir merkez olacak. Kültür Merkezi\'nde ortak alanlar, seyirci koltukları, kafeterya menüleri, sergileme ekipmanları gibi birçok detay çocuklara göre düzenlendi.

Açılış törenine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun yanı sıra CKP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

Protokol konuşmalarının ve kesilen kurdelenin ardındanKadıköy Belediye Başkanı Aykurt NuhoğluHalis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’ni gezdi.

“ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu,” Çocukların yaratıcılıklarının en güçlü oldukları zamanlarda sanatsal, kültürel ve sportif aktiviteler kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlıyor. Hedef olarak biz de çocukların her yaşta gelişimlerine katkı sağlayacak desteği vermektir. Bu çocuk kültür merkezi çocuklarımız bizim için çok önemli olduğu için özellikle onlar adına yapıldı. Karikatür evimiz, gençlik sanat merkezimiz, etüt merkezlerimiz var ama burası çok ayrı birşey. Çocuklar bizim geleceğimiz. Biz onlara ne verirsek, geleceğimizi o şekilde oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

HALİS KURTÇA ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ

155 kişilik gösteri salonu olan Çocuk Kültür Merkezi’nde yıl boyunca çocuk tiyatroları ve sinema gösterimleri yapılacak. Çocuk Kültür Merkezi’nde ayrıca atölye programları da olacak. Çocukların sosyal, kültürel, sanatsal ve iletişimsel ihtiyaçlarına yönelik atölye programlarında usta öğretici ve yürütücüler, ilgi çekici ve yaratıcı atölyeleri çocukların duygu ve düşünce dünyasıyla buluşturacak. Çocuklarla Arkeoloji, Çocuklarla Felsefe, Çocuk Bilim İşliği, Renklerle Yaşamak, Evrim Atölyesi, Çocuklarla Astronomi ve Uzay İşliği, Sevgili Matematik, Kendi Filmini Yap, Robotik Atölye gibi faaliyetlerkültür merkezinde yıl boyunca yapılacak.

HKÇKM içerisinde yer alana sergileme alanlarında ise çocukların sanatsal gelişimlerine katkı sağlayacak sergiler, çocuk dostu sergileme ekipmanlarıyla yapılacak.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kültür merkezi genel görüntü

Kurdele kesimi detay

Başkan’ın merkezi gezmesi

Çocuklardan detay ve Başkan röp