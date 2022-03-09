Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi’nde 8 Mart’a özel çalışma: İstanbul Sözleşmesi yaşatır!

Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi tarafından 8 Mart haftası boyunca Kadıköy sokaklarını kadın sözleriyle aydınlatacak bir çalışma yapıldı. Çalışma kadınlar tarafından büyük beğeni topladı.

Kadınların duygu ve düşünceleri Kadıköy Belediyesi Tasarım Atölyesi'nin çalışmasıyla sokakta hayat buldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yere projeksiyon cihazı ile yansıtılan yazılarda İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere kadınların eşit hak talepleri, kıyafet özgürlüğü ve ataerkil düşünceye olan bakış açıları yer aldı.