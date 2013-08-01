Kadıköy Belediyesi, Şehremaneti binasını kütüphane yapacak

Kadıköy Belediyesi, uzun yıllar belediye binası olarak kullanılan tarihi Şehremaneti binasını restore ederek kent kütüphanesine dönüştürecek.

Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, 1914′te, Kadıköy Şehremaneti Dairesi olarak inşa edilen binanın, ilçenin önemli tarihi yapılarından biri olduğunu bildirdi. Binayı, Kadıköylülere yeni işlevi ile yeniden kazandıracaklarını belirten Öztürk, proje hakkında şu bilgileri verdi: “Bina uzun yıllar belediye meclis ve sergi salonu olarak hizmet verdi. Binayı, tarihi yapısıyla koruyacak, sanat, tarih ve edebiyat kütüphanesi olarak yeniden restore edip Kadıköylülere kazandıracağız. Burası sıradan bir halk kütüphanesi olmayacak.

Binanın mimari özelliğine uygun farklı tarih, edebiyat ve sanat konularına odaklanan bir ihtisas kitaplığı olacak. Yazarlar, edebiyatçılar, biliminsanları ve hocalardan fikir alıyoruz, ayrıca onlardan bu özel kütüphaneye kendi kitaplıklarından bağış yapmalarını talep ediyoruz.” Kadıköy’de yaşamış ve yaşayan yazar, sanatçı, edebiyatçı, şairlerin belgeleri, mektupları, fotoğrafları, yazışmaları, varsa el yazmalarının toplanacağını belirten Öztürk, kütüphanede Kadıköylü yazar, edebiyat adamları ve sanatçılar için ayrı bir bölüm olacağını aktardı.

Öztürk, Kadıköylü sanatçılarla ilgili arşiv araştırması yapan araştırmacıların birçok edebiyatçının hayatını ilgilendiren bilgi ve belgelere buradan ulaşabileceğini kaydederek, “Ayrıca burası yaşayan bir yer olacak. Bilimsel toplantılar, tarih-sanatla ilgili özel seminerler, tematik toplantılar, konferans dizileri, akşamüstü sohbetleri olacak. Senede birkaç efemera (elyazma,mektup, kartpostal) sergisi düzenlenecek” ifadelerini kullandı. Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde Beşiktaş vapur iskelesinin tam karşısında yer alan bina, Ermeni mimar Y. Terziyan tarafından 1912-1914 yılları arasında inşa edildi. I. Ulusal Mimarlık Dönemi’nin önemli eserlerinden bina, mimari kimliği kadar birçok tarihi olaya tanıklık etmesiyle de öne çıktı. Bina, 1995′te tadilat geçirdi.