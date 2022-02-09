Kadıköy Belediyesi'nden güneş panelleriyle 50 günde 20 bin TL elektrik tasarrufu

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nin çatısına kurduğu güneş panelleri sayesinde elektrik faturasından 50 günde 20 bin Türk Lirası tasarruf sağladı. İki ay önce kurulan 384 adet panel sayesinde bina kendi elektriğinin yüzde 40'ını karşılayabilir hale geldi. Belediye ayrıca yeni panellerle bu oranın yükseltilmesini hedeflediğini duyurdu.

Belediye söz konusu paneller sayesinde ocak ayında toplamda 6,16 megavatt elektrik üretimi gerçekleştirdi. 1 Şubat'tan bu yana ise elektrik üretim miktarı 2,2 megavatt oldu.

Eylem planı duyurulmuştu

Kadıköy Belediyesi, küresel iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Adaptasyon Eylem Planı” hazırlamış ve bu planda 2030 yılına kadar seragazı emisyonlarını yüzde 40 oranında azaltmayı duyurmuştu.

Bu kapsamda Kadıköy Belediyesi güneş panelleriyle, kendi kurumsal binalarındaki karbon salınımını azaltmayı hedefliyor.

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Yeni paneller kurulacak

Diğer yandan Kadıköy Belediyesi 11 hizmet biriminde önümüzdeki günlerde yeni güneş enerjisi yatırımları gerçekleştirecek.

Belediye, 2024 yılı sonuna kadar kurum binalarında 1 megavatt yenilenebilir enerji yatırımı gerçekleştirerek, 700 ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasını sağlamak ve 2030 yılı sonuna kadar da bunu 2,5 megavatta çıkarmayı hedefliyor.