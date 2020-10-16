Kadıköy Belediyesi'nde grev kararı

Kadıköy Belediyesi'nde TİS (toplu iş sözleşmesi) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu Şube üyeleri grev kararı astı.

Kadıköy Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerin TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu Şube üyeleri belediye başkanlık binası önünde basın açıklaması yaparak grev kararı astı.

Açıklamaya Genel İş Sendikası üyesi Ataşehir ve Kartal Belediyesi işçileri de katıldı.

"Bugün Kadıköy Belediyesi'nde 10 aydır sürmekte kadrolu işçilerle ilgili Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı asmak için bir araya geldik" diyen Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Arıkan, pandeminin de araya girmesiyle TİS görüşmeleri sürecinin uzadığını belirtti.

Kadıköy, Kartal ve Ataşehir Belediyeleri ile kadrolu ve taşeron işçiler olmak üzere 6 ayrı TİS sürecini yürütmekte olduklarını ve toplamda 7 bin 500 işçiyi ilgilendiren TİS görüşmelerinde her bir sözleşmenin diğer sözleşmeler açısından da önemli olduğunu aktaran Arıkan, Kadıköy Belediyesi'nde yapılan görüşmelerde işçiler açısından kabul edilebilir bir öneri gelmemesi nedeniyle anlaşmaya varılamadığını belirtti.

TİS konusundaki görüşmelerde anlaşmaya varılamaması durumundaki yasal süreci işleterek bugün Kadıköy Belediyesi işyerlerine grev kararı asacaklarını söyleyen Arıkan, 23 Ekim'e kadar da belediyenin anlaşmaya varmak yönünde teklifine açık olduklarını, işçilerin kabul edebilecekleri bir ücret zammı konusunda anlaşma sağlanamaması halinde 23 Ekim itibarıyla Kadıköy Belediyesi'nde kadrolu işçilerin greve gideceklerini söyledi.

Kadıköy Belediyesi işçileri açıklama sırasında, "Toplu Sözleşme Haktır Gasp Edilemez", "Toplu Sözleşme Hakkımız Söke Söke Alırız", "Direne Direne Kazanacağız", "İşçiler Elele Hep Beraber Zafere" sloganları atıldı.

Son süreçteki enflasyon ve pandemi süreciyle birlikte belediye işçilerinin ücretlerinin eridiğini ve geçimlerini sağlamaktan uzak olduğunu ifade eden Arıkan, Kadıköy Belediyesi yönetimine seslendi. Arıkan, enflasyon oranının yüzde 12 civarında, işçilere yansıyanın ise yüzde 40-50'yi bulduğunu belirterek bu durumu dikkate alan bir teklifle anlaşmaya hazır olduklarını ve 23 Ekim'e kadar zamanları bulunduğunu söyledi.

Arıkan, "Umarız ki, Kadıköy Belediyesi yönetimi işçi arkadaşlarımızın kabul edeceği bir teklifle gelir ve anlaşmaya vararak halaylarla Toplu İş Sözleşmesini imzalarız" dedi.

Açıklamanın ardından alkış ve sloganlarla Kadıköy Belediyesi Başkanlık binasına grev kararı asıldı.

Kadıköy Belediyesi'nde çalışan Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 1 Nolu Şube üyesi işçiler, enflasyon göz önüne alınarak yüzde 14 civarında ücret zammı isterken belediye yönetiminin ise seyyanen bir ücret zammında ısrar ettiğini bu oranın ise yüzde 4-5 civarında bir ücret zammına denk geldiğini, bu orandaki ücret zammının ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğunu belirtti. İşçiler anlaşma sağlanmazsa 23 Ekim'de burada halaylarla grevde olacağız dedi.