Kadıköy Belediye Başkanı'ndan Erdoğan'a tepki: Kadıköy'de yaşayanlar 80 milyon insanımızın yansımasıdır

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın hiçbirinin ülke gerçekleriyle ilgisi olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor” açıklamasına tepki gösterdi. Nuhoğlu "Kadıköy'de yaşayan insanlar 80 milyon insanımızın yansımasıdır" dedi.

Nuhoğlu’nun Twitter’dan paylaştığı mesajlar şöyle:

"Kadıköy'de yaşayan insanlar 80 milyon insanımızın yansımasıdır. Türkiye neyse, Kadıköy de odur. Bizler yurttaşlarımızı ve ülkemizi seviyoruz. Mutluluğumuzun kaynağı çalışkanlığımızdır. Mutluluk bütünleyicidir.

Herkesin ihtiyaçlarına yönelik projeleri Kadıköylülerle beraber yaptık ve ilçemiz İnsani Gelişme Endeksi'nde en üstlerde yer aldı. Bu tüm Türkiye'de olabilir. Mutlu insanlar, mutlu hikayeleri; mutlu hikayeler mutlu şehirleri ve mutlu ülkeleri yaratır.

Tüm yurttaşlarımızın ortak bilinçle hareket ederek, değerlerimizi geleceğe güçlü bir şekilde taşıyacağına inanıyoruz."

Erdoğan’ın açıklaması

Erdoğan, "Çankaya, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarına bakın hiçbirinin ülke gerçekleriyle ilgisi olmadığını görürsünüz. Türkiye yansa da şaha kalksa da bunların umurlarında değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor. Bu ilçelerde yaşayan sağduyulu vatandaşlarımız bilir ki bu ilçeler bugünkü seviyesine, belediyelerin değil büyükşehir belediyesinin ve hükümetin yatırımları sayesinde gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı.