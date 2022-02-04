Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı’ndan tarihi istasyonlar için bakanlık ve TCDD’ye: Daha ne kadar susacaksınız?

Atıl bırakıldığını belirttiği Kızıltoprak, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye ve Bostancı tarihi istasyon binalarının Kadıköylüler’in görüşünü alarak müze, kütüphane, kültür ve sosyal yaşam merkezine dönüştürmek üzere belediyeye tahsis edilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na çağrıda bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, TCDD'de de dahil konuya ilişkin 6 yeni soru sordu.

Tarihi tren istasyonlarının Kadıköy Belediyesi'ne verilmesi çağrısını yenileyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "Bu istasyonları ne olarak kullanmayı planlıyorsunuz? İşletmeye vermek için düşündüğünüz vakıf ya da dernek var mı? Kiralama yöntemi olarak neyi yöntem seçtiniz; Tahsis mi, ihale mi? Daha ne kadar susacaksınız?" diye sordu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı ve TCDD'yi sessizliğinden dolayı eleştiren Kadıköy Belediye Başkanı, “Sonuç alana kadar devam edeceğiz. Onlar sessizliklerini korusa da mücadelenin ilk ayağını kazandığımızı düşünüyoruz. Eminiz ki, şimdi tarihi istasyonların restorasyonlarını yapmak için çalışıyorlar sessiz sessiz. Yakında çıkıp, ‘biz zaten yapacaktık’ diyecekler. Bu da bir kazanım. En nihayet derdimiz üzüm yemek” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, "Eğer Bakanlık ya da Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü restorasyon çalışmalarına başlamış ise, buraları kimin, ne olarak kullanacağını da planlamış olması gerek" diyerek, şu sorularını yöneltti:

Restorasyon projelerini hazırladığınızı varsayarak;