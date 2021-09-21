Kadıköy Belediye Başkanı'ndan Kalamış Yat Limanı isyanı: Halkın faydasını gözetmeyen bu projeye onay vermeyeceğiz

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde Kalamış Yat Limanı İhalesi'yle ilgili konuştu. Projeye itirazlarını yineleyen Odabaşı, ihaleye katılımlarının engellendiğini söyledi. Odabaşı, 50 binin üzerinde itiraz dilekçesi vereceklerini kaydetti.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Ankara’da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı İhalesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bugünün ihale için son başvuru günü olduğunu belirten Odabaşı, "Kadıköy'ün ciğerleri kesilecek, Kadıköy'ün anıları silinecek. Biz bugün buraya 'Dur' demek için geldik. Bu büyük hatadan dönün demek için geldik. 'Kalamış sahilimize çökmeyin' demeye geldik. Sahilimizi yeşil düşmanlarından korumak için geldik" dedi.

İhaleye girecek firmalara seslendi: Halka rağmen, halkın faydasını gözetmeyen bu projeye onay vermeyeceğiz

Odabaşı, daha önce özelleştirme projesine itiraz ettiklerini hatırlattı. "Özelleştirme projesine itiraz ederek 'Kadıköy sahili Kadıköylülerindir, peşkeş çekmeyin' dedik. İtirazımızı kabul etmediler. 'Yeter ki Kalamış kurtulsun' dedik, ihaleye girmek istedik. Bizleri ihale dışı bırakarak teklif vermemizi bile engellediler" ifadesini kullanan Odabaşı, bunun üzerine bir itiraz kampanyası başlattıklarını söyledi. Odabaşı, şöyle devam etti:

"Bizler Kalamış Sahili'ne rant için değil, Kadıköylüler için talibiz. Daha önce Kadıköy'de söyledim, burada tekrar söylüyorum. İhaleye girecek firmalara sesleniyorum, halka rağmen, halkın faydasını gözetmeyen bu projeye onay vermeyeceğiz. Bizi duymak istemeyenlere, itirazımızı görmeyenlere bu sefer de Özelleştirme İdaresi önünden sesleniyoruz. Bu ihaleyi durdurun. Bu tarihi hatadan vazgeçin. Bir çevre katliamı daha yapmayın. Çocuklarınızın, torunlarınızın alacağı nefesi kesmeyin. Kalamış Sahili'nden elinizi çekin, Kalamış'ı halka bırakın."

"Kalamış'a kimsenin çökmesine izin vermeyeceğiz"

50 binin üzerinde itiraz dilekçesini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na verileceğini söyleyen Odabaşı, "Tekrar tekrar sesleniyorum, Kadıköylüler olarak Kalamış'a kimsenin çökmesine izin vermeyeceğiz" dedi.