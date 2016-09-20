Kadıköy Belediye Başkanı: Boşaltılan askeri alanlar satılma tehlikesiyle karşı karşıya

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, "İstanbul'daki askeri alanlar 55 bin hektar. Bu alan, İstanbul'daki 10'a yakın ilçeden daha büyük. Bu askeri araziler boşaltılıyor, satılma tehlikesi ile karşı karşıya" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre; İBB Meclisi'nin TBMM'den sonra Türkiye'deki ikinci büyük meclis olduğunun altını çizen Aykurt Nuhoğlu, "Darbeden sonra bütün bu kamusal alanların kamu yararına kullanılması gerekiyor. 250 şehit, binlerce yaralının olduğu, milyonlarca insanın sokağa çıktığı bir ülkede kamu arazileri insanların hakkıdır. Bunları hiçbir şekilde rant ve ticari bir metaya dönüştüremezsiniz, dönüştürmemeliyiz" diye konuştu.

"Kamu arazilerini satmayı düşünmemelisiniz"

İBB Meclisi'nin askeri arazilerin kamu arazisi olarak kalması konusunda ortak bir irade göstermesi gerektiğini belirten Nuhoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Bu meclisin bu konuda bir düşüncesi olmak zorunda. İstanbul'daki kamu arazilerini satmayı düşünmemelisiniz. Kamu arazilerinin hiçbir şekilde satılamaması gerekiyor. Bu meclisin bu konuda söz sahibi olması gerekiyor. Bu meclisin özellikle kamu arazileri ile ilgili olarak daha aktif olması gerektiğini düşünüyorum. Kamu arazilerini birlikte koruyalım." Kadıköy'de Haydarpaşa Garı, Devlet Demiryolları arazisi, Kalamış Yat limanı ve Tarım İl Müdürlüğü arazisi olmak üzere 4 kamu arazisi olduğunu belirten Nuhoğlu, bu arazilerin 4'ünün de Özelleştirme İdaresi'nde olduğunu hatırlattı.

"İstanbul'da 8 ilçede yeşil alan miktarı 1 metrekarenin altında"

Kamu alanlarına olan ihtiyacı, İstanbul'un nüfusuna ilişkin çarpıcı veriler vererek paylaşan Nuhoğlu, "8 ilçede yeşil alan miktarı 1 metrekarenin altında. İstanbul'da 6 yaş altı 2 milyon çocuk var ama kamu kreşlerindeki çocuk sayısı 7 bin 724. 65 yaş üstü kişi sayısı 1 milyon kadar. Ancak huzurevlerindeki insan sayısı 6 bin 626. İstanbul'da 20 yaş altında 4.5 milyon genç insan yaşıyor. Onca kadına şiddet olayı yaşanmasına rağmen, ilçe belediyelerin de dahil olmak üzere kadın sığınma evlerinde yaşayan kadın sayısı 333" dedi

"Kamu parsellerinin satışının kolay kolay yapılmaması iyidir"

Meclis kürsüsünden gündeme ilişkin konuşma yapan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan da Nuhoğlu'nun talebine şu sözlerle yanıt verdi: "Büyükşehir belediyemizin ya da kamunun elindeki parsellerin satışının kolay kolay yapılmaması her zaman iyidir, böyle olması gerekir. Ama ihtiyaç durumunda da bunların satışı bu zamana kadar olduğu gibi olmaya devam edecektir."



