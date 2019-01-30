Kadıköy Belediye Başkan Nuhoğlu'ndan 'başarısızlık' yanıtı: O kitabı açacak…

CHP’nin 31 Mart’taki yerel seçim için aday göstermediği Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, ‘başarısızlık’ eleştirilerine yanıt verdi. Nuhoğlu, Kadıköy’ü 5 yıl boyunca partinin kitabına uygun şekilde yönettiklerini söylerken “Başarısız olarak adlandıranlar açacaklar o kitaba bakacaklar. Parti üyeleri kendi belediye başkan adaylarını seçemiyorsa CHP yönetimi kendini değerlendirsin” dedi.

‘Başarısız olduğu’ gerekçesiyle aday gösterilmediği yönündeki eleştirelere yanıt veren Nuhoğlu, Cumhuriyet’ten Ali Açar’a konuştu.

Nuhoğlu, özetle şunları söyledi:

“Kadıköy’de biz 2014- 2019 yılları arasında görev yaptık. Bizim değerlendirilmemiz çok kolay. Somut yaptığımız projeler ve bunları kullanan insanların düşünceleri bizim karnemizi belirliyor. Sosyal, kültürel ve spor alanında yapılan projeleri insalar kulanıyor. Değerlendirme ölçütü bu. Bunları yaparken de sosyal demokrat ilkelere ve politikalara uygun mu değil mi bu sorulmalı? Kadıköy’de 1 santimetrekare yoğunluk artışı hem merkezi hükümet tarafından hem belediye tarafından yapılmadı. 6 projemiz Türkiye’de ilk yapılan proje. Borcu olmayan tek belediyeyiz. 1 santimetrekare kamu arazisinin merkezi hükümet tarafından satılmasına izin verilmedi. Kadıköy Belediyesi ise gençlik sanat merkezinin yerini satın aldı ve 2 bin genç orayı kullanıyor. Biz belediyeyi sosyal demokrat partinin kitabına uygun şekilde yönetmişiz. Bizi başarısız olarak adlandıranlar o kitabı açacak ona göre hareket edip etmediğimizi değerlendirecek. Genel başkana parti yönetimi tarafından mevcut projeler hakkında bilgi verildiğini sanmıyorum. Aday gösterilen 5 mevcut belediye başkanının yapıp da bizim yapmadığımız ne merak ediyorum."