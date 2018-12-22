Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki öğrenci eylemine Eğitim-Sen ve Eğitim-İş'ten destek

Kadıköy Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin “dini sohbete katılmaya zorlanma” gerekçesiyle yaptıkları protestoya, eğitim sendikalarından destek geldi. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “Şu anda memleketin her yerinde okullarımız dini yapıların kuşatması altındadır. 15 Temmuz öncesi okullarımızın, öğrencilerimizin Türkçe olimpiyatları, yarışmalar, yaz okulları adı altında FETÖ yapılanmasına teslim edilmesi süreci şimdi de başka yapılara öğrencilerimiz teslim edilerek devam ettirilmektedir” dedi.

Eğitim İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada da, “Devlet okullarında cemaatvari yapıların din istismarı yapmasının ve hatta bu konuda öğrenciler üzerinde baskı kurmasının son örneği, İstanbul’un en köklü, en ilerici gelenekten gelen devlet okullarından olan Kadıköy Anadolu Lisesi’nde yaşanmıştır” dendi.

TIKLAYIN - "Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerine 'dini sohbete' katılması için baskı uygulanıyor"

Okullar, üniversiteler ve yurtların protokoller, işbirlikleri adı altında dini vakıf ve cemaatlere teslim edildiğine dikkat çeken Aydoğan, yaşanan süreci ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Müfredatın değerler eğitimi üzerinden oluşturulması, okulöncesinden itibaren eğitim kurumlarında mescitlerin açılması, öğrencilerimizin başının ve bedeninin yasal olarak 9, fiilen okulöncesinden itibaren kapatılması, öğrenciye ve veliye rağmen zorunlu imam hatipleştirme politikaları ile laik ve bilimsel eğitim tamamen ortadan kaldırılmıştır. Eğitim kurumlarında dini sohbet, sempozyum, yarışma, yaz okulu, manevi rehberlik çalışmaları ismiyle ideolojik çalışmalar sürdürülmekte, öğrenciler dini sohbetlere, cuma namazlarına gitmeye zorlanmaktadır. Kadıköy Anadolu Lisesi’ nede yaşanan tablo Türkiye tablosudur.”

Laboratuvar muamelesi

Eğitim-İş’in açıklamasında, çocukların, yılbaşı kutlamalarını protesto etmek için Noel Baba bıçaklama eylemi yapan bir dernekle sohbete mecbur kılınmaya çalışıldığına dikkat çekilerek, şu görüşlere yer verildi:

“Laik eğitime karşı bayrak açan MEB, imam hatipleştirmediği az sayıda okula da laboratuvar muamelesi yapmakta ve ne olduğu belirsiz cihatçı yapılara bu okulların kapılarını sonuna dek açmaktadır. Görünen o ki eğitim gibi kıymetli bir alanı cemaatlere açan zihniyet, ‘kandırılmaya’ doymamış, 15 Temmuz’dan dahi gereken dersi almamıştır. İktidarın asli, görevi olan eğitimi vakıf ve deneklere hatta ve hatta son dönemde artan Diyanete havale etmesi uygulamalarını sonlandırmasını bekliyoruz.