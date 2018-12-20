"Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerine 'dini sohbete' katılması için baskı uygulanıyor"

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya adresinden Kadıköy Anadolu Lisesi'nde "yönetim destekli bir grup öğrencinin diğer öğrencileri dini sohbetlere katılmaya zorladığını" ileri sürdü.

Yarkadaş, Twitter'da "bu baskılar üzerine" öğrencilerin tepki gösterdiği ve "Bu okulun sahibi fikri hür, vicdanı hür öğrencileridir" yazılı pankart Öğrenci Andı okuduğu bir video paylaştı.

Yarkadaş bir sonraki Tweetinde ise öğrencilerin dini sohbetlere çağrıldığını örnekleyen bir ekran görüntüsü paylaştı. Yarkadaş, fotoğrafın altına, "Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, yönetim destekli organizasyonla işte bu şekilde dini sohbetlere götürülmek isteniyor. Öğrenciler ise 'Dinde zorlama yoktur' diyerek sohbetlere götürülmeyi reddediyor. Şu an Okul Aile Birliği müdürle toplantı yapıyor. Gelişmeleri izliyorum" diye yazdı.

Öte yandan okul müdürünün iddiaları yalanladığı belirtilirken, bir öğrenci velisinin şunları kaydettiği aktarıldı:

"Bu davetleri yapanlar müdürden cesaret alıyor. Özellikle yatılı öğrencileri zorluyorlar."

Yarkadaş'ın paylaşımları şöyle: