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Kadıköy Anadolu Lisesi'nde polis ablukası!

Ders saatinde okula gelen polisler, daha sonra okuldan ayrıldı

17 Ekim 2016 15:17

'Proje Okulu’ kapsamına alınan Kadıköy Anadolu Lisesi’nin önünde bugün sabah saatlerinde TOMA araçları ve polisler beklemeye başladı.

İlerihaber’in haberine göre; 'Proje okul' kapsamına alınan Kadıköy Anadolu Lisesi (KAL) önüne bu sabah eli silahlı polisler geldi.

KAL’da okuyan bir öğrenci, "Okul önünde polis otobüsü içinde sivil polisler ve uzun namlulu tüfeklerle polisler var. Okul abluka altında" dedi.

 

Polisler ders saatinde okul önüne geldi

 

Öğrencilerin derste oldukları sabah saatlerinde gelen polisler daha sonra okuldan ayrıldı. Okulda herhangi bir protesto ya da eylem çağrısı yapılmadığı, polislerin öğrencilerin ders saatinde okulun önüne geldiği öğrenildi.

'Proje okul' uygulamasını protesto etmek isteyen Kadıköy Anadolu Lisesi velileri, üç gün önce okul önüne eylem çağrısı yapmış, polis ve TOMA velilerden önce okula gelmişti.

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Kadıköy Anadolu Lisesipolisotomatik silahProje Okul

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