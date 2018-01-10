Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerine 3 ayda yeni pansiyon yapıldı

İSTANBUL, (DHA) - KADIKÖY Anadolu Lisesi yatılı pansiyonunun yıkılması kararının ardından veliler, mezunlar ve Kadıköy Belediyesi el ele verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen protokol sonrası Kadıköy Belediyesi tarafından yapımına başlanan pansiyon binasının yapımı tamamlandı ve açılışı gerçekleştirildi.

Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan ve 150 kız ve 150 erkek öğrenci olmak üzere 300 öğrencinin kalabileceği geçici pansiyonun açılışına Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, il ve ilçe protokolü, öğrenciler, öğrenci velileri, mezunlar derneği katıldı.

“90 GÜNDE 3 BİN 714 METREKARELİK İNŞAAT YAPILIP TESLİM EDİLDİ”

Öğrencilere böylesine özel bir hizmet yapmış olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu şöyle dedi: “Velilerimiz geçtiğimiz yıl ağustos ayında bize geldiler. Öğrencilerin kaldığı pansiyonun riskli bina olduğunu ve çocukların orada kalamayacağını söylediler. Yaklaşık 90 günlük bir süre içerisinde 150 kişilik kız,150 kişilik erkek ve bir de yemekhanesi olmak üzere toplam 3 bin 714 metrekare inşaat yapılıp teslim edildi. Aslında bir aydır oturuyorlar. Açılışı biraz gecikti. Gençler bizim geleceğimiz.

ANADOLU\'DAN GELEN ÖĞRENCİLER KALIYOR

Bu okula Anadolu\'nun her tarafından öğrenciler geliyor. Hem Kadıköy’ü tanıyorlar hem bu kentin birikimini buradan alıp bütün Anadolu’ya, bu ülkeye yayıyorlar. Bu bizim için çok önemli. Bu okul da çok önemli bir okul. Dünya sıralamasında on ülke geriye düştük. 40’ıncı sıralardan 51’inci sıraya düştük. Bunun yükselmesini istiyoruz. Çocuklarımız ne kadar iyi olursa ne kadar iyi öğrenim görürse emin olun ülkemizin geleceği o kadar iyi olur. Çocuklarımıza ne yapsak bizim için azdır.\"

PANSİYON DEPREM RİSKİ YÜZÜNDEN KAPATILMIŞTI

150 kız ve 150 erkek öğrenci olmak üzere 300 öğrencinin kalabileceği yurt iki ayrı yatakhane ve 992 metrekare alana sahip yemekhane bulunuyor. Dört veya 6 kişilik odaların bulunduğu yatakhaneler ise 2 katlı ve toplam bin 270 metrekare alandan oluşuyor. Yurt binasında ayrıca etüt odaları ve TV dinlenme odaları da var.

Kadıköy Anadolu Lisesi’nin önceki pansiyon binası deprem riski, fiziki yetersizlikler gibi nedenlerle 2017-2018 öğretim yılı öncesi kapatıldı. 1968 yılında hizmete giren pansiyonun kapatılması ve yenilenme kararı ile birlikte okulda öğrenim gören 300 civarında öğrencinin barınma sorunu ortaya çıktı. Öğrencilerin barınma sorunu çözmek için Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı, Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunları Derneği, Anadolu Lisesi velileri ve gönüllü bağışçılar ve Kadıköy Belediyesi el ele verdi. Kadıköy Belediyesi, yurt binasının yenilenmesi sürecinde yatılı öğrencilerin okuldan ayrılmadan öğrenimlerine devam etmeleri için öğrencilerin kalabileceği prefabrik bina yapımını üstlendi.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

Görüntü Dökümü

Açılış töreninden geniş detay

Belediye Başkanı ile röp

Pansiyonun içinden görüntüler