Kadıköy Anadolu Lisesi’nde velileri ayağa kaldıran "yatakhanede mantık aranmaz’" konuşması

İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi’nde öğrenciler arasında yaşandığı iddia edilen olay herkesi şaşkına çevirdi. Üst sınıf öğrencileriyle okula yeni başlayan hazırlık sınıfı öğrencilerinin yatakhanede gerçekleşen ‘yatakhanede mantık aranmaz’ konuşmasından sonra veliler ve okul idaresi harekete geçti.

İddiaya göre, 26 Ekim Pazartesi günü okul çıkışında 12. ve 11. sınıf öğrencilerinin hazırlık öğrencilerine ‘yatakhane kuralları’ adı altında okulu tanıtma konuşması gerçekleşti. Yaş ve sınıf olarak büyük olan erkek öğrencilerin, erkek pansiyonunda üstünlük elde etmek için yaptıkları konuşma öğrencileri ve aileleri tedirgin etti.

Öğrenciler mobbinge maruz bırakılıyor

Gazete Kolektif'ten Deniz Ogan'ın haberine göre, Çocuğundan gelen şikayetleri aktaran hazırlık öğrencisi velisi, üst sınıf öğrencilerinin ‘yatakhanede olan herhangi bir şeyi dışarıda söylemeyeceksiniz, idareye ve ailelerinize yatakhanede olan şeyleri anlatmayacaksınız’ sözleriyle aralarında oğlunun da bulunduğu alt sınıf öğrencilerinin tehdit edildiğini dile getirdi.

“Günde kaç kez mastürbasyon yaptıklarını sorguluyorlar”

Bunun yanı sıra cinsel sorular ve şakalar da yapıldığını ifade eden veli, “’Yatakhanede mantık aranmaz’ diye tembihliyorlar. Bu kural bir alt döneme nasıl koyuluyor? Böyle bir şey bu kadar zeki ve çalışkan diye bildiğimiz çocuklarca bu kadar başarılı bir okulda nasıl söylenir? Bunlarla da sınırlı kalmıyorlar. Günde kaç kez mastürbasyon yaptıklarını sorguluyorlar ve cinsel şakalar yapıyorlar. Hazırlıkların zaman zaman kendileriyle alkol almaya da gelebileceklerini söylüyorlar. Bu yaştaki çocukların kanunen dahi alkol alması yasakken bir de kendi alışkanlıklarını edinmeye zorluyorlar” dedi.

Kendisine yapılan tehdit konuşmasından sonra üst sınıflara itiraz eden hazırlık öğrencisinin halen yatakhanede dışlandığını söyleyen öğrenci velisi, olayı idareye taşıdıklarını ifade etti. Okul idaresinin, çocuklarının üst dönem baskısına ve şiddetine maruz bırakmamak için savcılığa şikâyete giden velileri vazgeçirmeye çalıştığı iddia edildi.

Okul müdürü: Bu olayda adı geçen 7-8 öğrenci cezalandırılacak

Kadıköy Anadolu Lisesi Müdürü Ali Fuat Güney, yaşanılan olay hakkında üzüntüsünü dile getirirken, “Okulda öğrenciler arasında iletişim ağını önemsiyoruz. Her okulda üst sınıf öğrencilerle alt sınıf öğrenciler arasında abilik ve ablalık vardır. Bunun yanında birey haklarına da önem veriyoruz ve öğrencileri özgür iradeyle yetiştirmeye çalışıyoruz” dedi.

113 kişilik öğrenci yurdunda 90 öğrencinin hazırlık öğrencisi olduğunu ve böyle bir olayı asla kabul etmeyeceklerini ifade eden Güney, “İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gereken bilgiyi verdim. Affetmeyeceğimiz bir şey… Rehberlik ve disiplin kurulumuz olay ile ilgileniyor. Bu olayda adı geçen 7-8 öğrenci cezalandırılacak” dedi.