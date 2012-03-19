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Kadıköy Adliyesi'nde yangın çıktı

Bahariye Caddesi'ndeki adliye binasının alt katında bulunan çay ocağının elektrik panolarında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı

19 Mart 2012 14:11

 

T24 - Kadıköy Adliyesi'nde çay ocağındaki elektrik tesisatında çıkan ve adliyenin emanet bölümüne de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bahariye Caddesi'ndeki adliye binasının alt katında bulunan çay ocağının elektrik panolarında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, çay ocağındaki söndürme tüpleriyle müdahale eden çalışanlar, itfaiye ekiplerine de haber verdi.

Aynı katta bulunan adliyenin emanet bölümüne de sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangının çay ocağının yanındaki arşiv bölümünü ise etkilemediği öğrenildi.

Yangın nedeniyle adliye ve bitişiğindeki Kadıköy Halk Eğitim Merkezi binası boşaltılırken, duruşmalara da bir süre ara verildi.

 

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