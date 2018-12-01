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KADIKÖY AÇIKLARINDA MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

  İstanbul DHA Kadıköy açıklarında kötü hava şartları nedeniyle batmak üzere olan teknedeki 6 kişi kurtarıldı

01 Aralık 2018 18:43

 

İstanbul DHA
Kadıköy açıklarında kötü hava şartları nedeniyle batmak üzere olan teknedeki 6 kişi kurtarıldı. 
Olay dün gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Kadıköy Fenerbahçe açıklarında içinde 6 kişi bulunan bir tekne kötü hava şartları nedeniyle mahsur kaldı. Acil yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri teknede bulunanları kurtarma botuna aldı. 6 kişi kıyıya çıkarıldı. O anlar ekiptekiler tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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- Kurtarma çalışmalarında görüntüler
- Detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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