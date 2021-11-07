KADES uygulaması 2 milyondan fazla indirildi

İçişleri Bakanlığı, KADES uygulamasının bugüne kadar 2 milyon 668 bin 306 kez indirildiğini ve uygulama üzerinden gelen 227 bin 936 ihbarın tamamına müdahale edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kadına şiddettin önlenebilmesi, mağdur kadınların tekrar aynı şiddet olayına maruz kalmaması için Elektronik Kelepçe İzleme Merkezimizde şiddet uygulayanın mağdura yaklaşmaması yönünde 7/24 kesintisiz olarak takibi ve izlemesi yapılıyor. Elektronik İzleme Merkezi tarafından 248 vakanın aktif takibi yapılıyor” denildi.