-KA.DER'DEN ADAY LİSTELERİNE TEPKİ İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA.DER) Genel Başkanı Çiğdem Aydın, siyasi partilerin genel seçimlerde milletvekili adayı olarak gösterdiği kadın sayısını eleştirerek, ''Kadınların, kadın örgütlerinin ve halkın taleplerini yok sayan erkek politikacı zihniyetini kınadıklarını'' bildirdi. Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, erkeklerin bir kez daha kadınları aday göstermediğini, siyasi partilerin alışkanlıklarından vazgeçmediklerini ve bir seçime daha erkek erkeğe gitmeye, Türkiye'yi yine erkek dayanışması ve zihniyetiyle yönetmeye karar verdiklerini belirtti. AK Parti'nin yüzde 14,2'lik bir oranla 78, CHP'nin yüzde 20'lik oranla 109, MHP'nin yüzde 12,4'lük bir oranla 68 kadın aday gösterdiğini, BDP'nin de 13 kadını bağımsız aday olarak tanıttığını ifade eden Aydın, en iyi ihtimalle TBMM'deki 550 milletvekilinin ancak 100-118'inin kadın olacağını anlattı. ''Siyasi parti liderlerinin bu kadar az sayıda kadını aday göstermelerini bile marifet sanarak ''Listelerimizde daha fazla kadına yer verdik'' diyeceklerini öne süren Aydın, şunları kaydetti: ''Kadınlar da bir kez daha ümitsizce soracak: 'Kadın adayların kaç tanesini seçilebilir sıralara koydunuz?' diye... Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Siyasi partilerin en büyük güçlerinden biri olan kadın kollarının adayları, Türkiye kadın hareketinin önde gelen isimleri, ev kadınları, işçi kadınlar listelerde yok. Aday gösterilen bir avuç kadının eğitim düzeyi her zaman olduğu gibi erkeklerden yüksek. Erkek adayların yüksek kalitede olması gibi bir kural ise yok. Kadınların, kadın örgütlerinin ve halkın taleplerini yok sayan, demokrasi kavramının ne olduğunu bilmeyen, siyaseti kendi adamlarının istihdam alanı olarak gören erkek politikacı zihniyetini kınıyoruz.'' Siyasi partilerin kadın kollarını erkek adaylar için çalışmamaya çağıran Aydın, medyadan da daha fazla demokrasi için kadın adayların haberlerine daha fazla yer verilmesini ve kadın adayların görünür olmasını sağlamasını istedi.