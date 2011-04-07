-KA.DER'DEN 75 ADAY ADAYI İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA.DER) Başkanı Çiğdem Aydın, kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini söyledi. KA.DER, ''TBMM'de 275 kadın milletvekili'' kampanyası kapsamında, 75 kadın milletvekili aday adayını basın toplantısında tanıttı. Toplantıda konuşan Aydın, kampanyanın başlamasından bu yana olumlu tepkiler aldığını belirterek, daha önceki senelerde yapılan toplantılarda da kadın aday adaylarına erişme sorunu yaşadıklarını, bu toplantıda ise 75 kadın milletvekili aday adayının bulunduğunu kaydetti. Bu toplantıda kadınların, hem birbirlerini tanıyacaklarını, hem de basınla tanışacağını ifade eden Aydın, ''Kadınlara pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Onlar için bu çalışmaları yürütmek kolay değil. Parasal olarak bu çalışmalar ağır gelebiliyor'' dedi. Aydın, aday adayı kadınların iyi tanıtılmasıyla listelerde yerini alabileceğini anlatarak, ''Mecliste kadın milletvekili sayısının 275'e ulaşmasını umut ediyoruz. Partilere başvuran 3 bine yakın kadın aday adayı var. Kadınlar 550 kişilik milletvekili listesini doldurabilecek durumda. Bunu yapabilen ülkeler var ve istersek biz de bunu yapabiliriz. Siyasi erk irade gösterdiği an, kadınlar hazır'' diye konuştu. Kadınların siyasete önemli bir soluk katacağını belirten Aydın, kadınların sesinin olmadığı bir yerde demokrasiden söz etmenin mümkün olmadığını, kadınlar sayısal çoğunluk kazandığında TBMM'den çıkan kararların değişeceğini, erkeklerin önceliklerine değil, kadınların önceliklerine yer verilebileceğini söyledi. Aydın, şu anda TBMM'de bulunan 48 kadın milletvekilinin çok çalıştığına işaret ederek, Meclisin komisyonlar halinde çalıştığını, 48 kadının komisyonlara dağıldığını ve bu komisyonlardan çıkan kararları etkileyemediklerini dile getirdi. Çiğdem Aydın, konuşmasının ardından 75 kadın milletvekili aday adayı kendini tanıttı. Adaylar, milletvekili olduklarında yapmayı planladıkları çalışmaları anlattı.