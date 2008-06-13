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Kültür-Sanat

Kader sınavı ÖSS “3 Saat”te

Gençlerin kader belirleyici olarak gördükleri Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ''3 Saat'' isimli bir belgesele konu oldu

13 Haziran 2008 03:00

Üniversite sınavına hazırlanan 6 adayın geleceğe dair umutlarını, heyecanlarını ve hayalkırıklıklarını anlatan belgeselin çatısını oluşturan öğrenciler Yunus, Derya, Edin, Çiğdem, Mert ve Melis.

Rol yapmayan hayatlarını oynayan bu 6 kahramanın sıkıntı dolu ÖSS yolculuklarını izleyicinin gözüne sokan "3 Saat" bakıp da göremediğimiz anlara tanıklık ediyor.

Kamera karşısına geçtiklerinde 17 yaşında olan bu 6 kişi şu anda 21-22 yaşlarındalar. Kimisi istediği bölüme girmeyi başardı kimisi ise başarısız oldu.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Can Candan tarafından hazırlanan belgesel öğrencilerin önüne örülen "aşılmaz duvarları" gözler önüne seriyor.

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