Kader sınavı ÖSS “3 Saat”te

Üniversite sınavına hazırlanan 6 adayın geleceğe dair umutlarını, heyecanlarını ve hayalkırıklıklarını anlatan belgeselin çatısını oluşturan öğrenciler Yunus, Derya, Edin, Çiğdem, Mert ve Melis.

Rol yapmayan hayatlarını oynayan bu 6 kahramanın sıkıntı dolu ÖSS yolculuklarını izleyicinin gözüne sokan "3 Saat" bakıp da göremediğimiz anlara tanıklık ediyor.

Kamera karşısına geçtiklerinde 17 yaşında olan bu 6 kişi şu anda 21-22 yaşlarındalar. Kimisi istediği bölüme girmeyi başardı kimisi ise başarısız oldu.



Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Can Candan tarafından hazırlanan belgesel öğrencilerin önüne örülen "aşılmaz duvarları" gözler önüne seriyor.