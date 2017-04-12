KADER: Meral Akşener’e yönelik cinsiyetçi saldırı tüm kadınlara yapılmıştır

Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER), referandum çalışması için gittiği Bolu’da yaklaşık 100 kişilik erkek gurubun ‘kadın ayakkabısı ve etek’ fırlattığı Meral Akşener’e destek açıklaması yaptı.

Bu saldırının Türkiye’de erkek egemen sistemin kadınlara nasıl baktığına dair 'korkunç' örneklerden biri olduğunu ifade eden KADER'in yazılı açıklaması şöyle:

Meral Akşener’e yönelik “cinsiyetçi saldırı” tüm kadınlara yapılmıştır!

Referandum çalışmaları kapsamında Bolu’da konuşma yapmaya giden siyasetçi Meral Akşener’e yapılan “cinsiyetçi” saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı, Türkiye’de erkek egemen sistemin kadınlara nasıl baktığına dair “korkunç” örneklerden biridir.

Yaklaşık 100 kişilik “güdümlü” erkek grubu, Meral Akşener’e “kadın ayakkabısı ve etek” fırlatarak “sözde” protesto etmiştir.

Birbirlerine hakaret etmek istediklerinde sıklıkla rakiplerini “kadın yerine” koyan cümleler kuran erkekler, siyasetçi bir kadını bile “kadın yerine” koyarak aşağılamaya çalışmıştır.

“Bir erkeği, kadın yerine koyarak aşağılamak” elbette “akıl sağlığı” açısından şüphe uyandıran bir durumdur. “Bir kadını, kadın yerine koyarak aşağılamak” ise bilimsel olarak henüz açıklanamamış bir zeka seviyesinin göstergesi olabilir.

Toplumsal cinsiyet kalıpları ile büyüyerek; evrensel değerlerden, çocuk, hayvan, LGBTİ, kadın, erkek haklarından ve çevreyi koruma bilincinden bihaber yaşayan bu kişiler, sadece erkek oldukları için kendilerini tüm canlılardan üstün görmektedirler. Dünya onlarındır ve diğer canlıların var oluş nedeni, onların iktidarlarını sürdürmeleri için gereken “lojistik hizmetin” sağlanmasıdır.

Bunlara göre siyaset “hizmet” değil, "güç” alanıdır, “erkek işi”dir ve bu nedenle siyasette de kadın görmeye tahammül edememektedirler. Onlara göre kadın, dört duvar arasında yaşayıp, erkeğin yemeğini yapıp, yaşadığı yeri temizleyip, cinsel ihtiyaçlarını giderdiği, neslini devam ettirecek çocukları büyüten bir metadır.

Meral Akşener, yıllarca milletvekilliği ve TBMM Başkan Vekilliği yapmış, Cumhurbaşkanı’na vekalet etme yetkisine sahip olmuş, İçişleri Bakanlığı yapmış bir siyasetçidir. Mevcut siyasi düzen her ne kadar unutturmaya ve yok saymaya çalışsa da, bizler biliyoruz ki kadın emeğinin olmadığı ve kadın mücadelesinin varlık göstermediği hiçbir ideoloji, devamlılık gösterecek gücü kendinde bulamaz. Bunu bilen ve bunu kendi lehine kullanmaya çalışan samimiyetsiz, gerici ve karanlık zihniyetin karşısındaki mücadelemiz, yılmadan, yorulmadan devam edecektir.

Meral Akşener’e yapılan “basit” bir saldırı değildir, tüm kadınlara yapılmıştır ve her gün, ülkenin her yerinde tüm kadınlara yapılmaktadır. Saldırganlar ve azmettiricileri hukuk önünde gereken cezalara çarptırılmadan, ülkenin tamamı toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitilip, bunu içselleştirmeden de son bulmayacaktır.

Bunun yolu ise başta “kanun yapıcı” siyaset olmak üzere her alanda daha fazla kadının olmasıdır. Kadınlar olmadan demokrasi olamaz!

Kadını siyasetin dışına itmeye çalışan bu zihniyete karşı mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.